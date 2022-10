Plataforma de inovação da Glintt apoia projetos internacionais

Primeiro surgiu a necessidade de ter uma plataforma que agregasse as ideias e projetos de inovação na área da saúde digital que estavam a ser desenvolvidos ‘dentro de casa’ e, assim, em 2018, nasce a Glintt Inov, no seio da tecnológica que lhe dá nome. Depois, o hub de inovação interna da Glintt – Global Intelligent Technologies abriu a porta a clientes e parceiros para incubarem, ali, as suas próprias inovações. E, agora, foi atingida outra nova fase, com a abertura da Glintt Inov ao ecossistema internacional, que envolve a participação em iniciativas de âmbito europeu financiadas por fundos comunitários.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler