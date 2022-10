IGCP: pandemia trouxe necessidades de financiamento de mais 20 mil milhões de euros mas custos estão mais baixos

Chamada à Comissão de Orçamento e Finanças para falar da atividade do Instituto de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) em 2019, esta quarta-feira, Cristina Casalinho falou sobretudo dos efeitos que a pandemia de covid-19 está a causar na gestão da dívida pública, nas necessidades de financiamento adicionais e nos custos de emissão das mesma.

A presidente do IGCP afirma que 2019, foi um "ano absolutamente calmo, sem qualquer acontecimento anormal", mas que 2020 contrasta com as estimativas esperadas por causa da pandemia.

Esclareceu que "houve um aumento generalizado das necessidades de financiamento" de dívida soberana, um movimento que se tornou evidente a partir de março e abril, meses em que "houve um aumento de custos significativos". Aliás sublinha que as "principais agências de rating antecipavam no final de 2019 avaliações positivas para 2020", mas na realidade com todas as incertezas da economia que se colocaram "passámos de avaliações positivas para avaliações estáveis ou neutras".



"Tínhamos necessidades de financiamento de 10 mil milhões de euros que aumentaram para 20 mil milhões de euros, sobretudo por incrementos de emissão de Obrigações de Tesouro", refere Cristina Casalinho. De qualquer forma, sublinha que "a taxa de juro da dívida tem vindo a diminuir". E continua a apresentar quedas, já que Portugal se consegue financiar a taxas mais baixas, "inferiores a 1%, apesar da subida temporária que aconteceu em março e abril, meses em que se registou um pico".

Fez questão de sublinhar que se registou "uma alteração da dívida pública que estava a ter uma tendência declinante", e que espera seja "temporária quer em termos de Produto Interno Bruto (PIB) quer em termos de stock da dívida" .

Em resposta aos deputados disse também que para a tendência de declínio do custo de financiamento, contribuem as compras do Banco Central Europeu (BCE). "As compras do BCE correspondem a um valor significativo do que é emitido, entre 50% a 80%". Porém também adverte que um dos riscos futuros neste cenário, "um dos fatores que podem perturbar esta evolução, o mais determinante face à dimensão do programa de compras de dívida sobreana é poder haver alteração da política do banco central". Chama a atenção que a acontecer uma alteração das políticas monetárias será sempre devidamente ponderado e sinalizado com a devida antecedência". E recorda que há 10 anos o custo de financiamento era três vezes superior.