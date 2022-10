Governo emenda a mão nas coimas exigidas pelo Fisco a trabalhadores precários

A denúncia foi feita na terça-feira pela Associação de Combate à Precariedade – Precários Inflexíveis que apontou o dedo à atuação do Fisco por ter aplicado coimas a trabalhadores independentes que recorreram ao novo apoio extraordinário, no âmbito das medidas para mitigar os efeitos da crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“A Autoridade Tributária (AT) está a aplicar ‘multas’ de 75 euros a trabalhadores precários que ficaram sem rendimento e estão a recorrer ao novo ‘Apoio extraordinário a trabalhadores’, segundo vários testemunhos e pedidos de ajuda que têm chegado à nossa Associação”, indicou a plataforma de defende os direitos dos precários. A culpa, garante a organização, foi “a informação tardia e pouco rigorosa divulgada pelo Instituto da Segurança Social (ISS)”, que levou “muitas pessoas” a abrirem atividade “como trabalhadores independentes com início no mês de julho, anterior ao momento do pedido”. Por essa razão, critica a associação, a AT considerou que houve um atraso no pedido e aplicou “cegamente as multas”. Ou seja, em causa estão contribuintes que reabriram a atividade retroativamente de forma a poderem beneficiar do Apoio Extraordinário à Redução da Atividade Económica de Trabalhador Independente.

Entretanto, depois do alerta dos Precários Inflexíveis, em comunicado conjunto dos Assuntos Fiscais e da Segurança Social, o Governo veio informar que, afinal, os processos de execução e respetivas coimas vão ser anuladas. De acordo com a nota de imprensa, “tendo em conta que devido à necessidade de operacionalização do apoio, o formulário foi disponibilizado em setembro” e “considerando que a atuação do Estado deve ser uniforme, o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em articulação com o Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, considera verificadas as condições para que seja determinado à AT a anulação dos respetivos processos contraordenacionais e respetivas coimas”.

É que o apoio extraordinário previsto no Orçamento do Estado Suplementar, destinado a trabalhadores em situação de desproteção económica e social e que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social, tem como pressuposto a abertura de atividade como trabalhador independente. E quem o fez retroativamente, por falta do formulário necessário, ficou em desvantagem, reconheceu o Executivo. “Sem prejuízo de a lei obrigar à declaração de início de atividade – obrigação declarativa que se reafirma dever ser pontualmente cumprida por todos os agentes económicos – a situação em apreço justifica esta decisão, na medida em que a condição de acesso ao apoio é a entrada destes trabalhadores no sistema”.

Para operacionalizar esta decisão, o Governo “assegurou que a Segurança Social transmitirá à AT o universo das pessoas abrangidas pela prestação, sendo a reparação da situação feita a este universo de beneficiários de forma automática (anulação dos processos instaurados e eventual devolução de coimas entretanto pagas)”.