Cofina alvo de queixas na CMVM e ERC por parte de empresa que acordou tomar 20% da Media Capital

A Triun SGPS tem um acordo com a Prisa para adquirir 20% da Media Capital, o que a tornará o segundo maior acionista da dona da TVI. O negócio ainda não está concretizado, mas a Triun está preocupada com a atuação da Cofina, que ainda tem em curso uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a proprietária da TVI. A Triun, apurou o Expresso, avançou com uma denúncia à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre a Cofina.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler