Siza Vieira desdramatiza impugnação da nacionalização da Efacec por Isabel dos Santos

O ministro da Economia já reagiu à decisão de Isabel dos Santos de impugnar a nacionalização parcial da Efacec, defendendo que a empresária está no direito dela de reagir judicialmente a decisões de órgão de Estado.

"Vivemos num Estado de direito e todos os cidadãos, todas as empresas têm o direito de reagir judicialmente contra decisões de órgãos do Estado que entendem que põem em causa os seus direitos", afirmou Siza Vieira, quando instado a comentar o tema, à margem da assinatura do memorando de entendimento entre a Google e o Governo português, em Lisboa.

A empresa Winterfell informou hoje que, no âmbito do exercício dos seus direitos, apresentou no dia 25 de setembro, junto do Supremo Tribunal Administrativo, "uma ação de impugnação do ato administrativo e da decisão do Governo de nacionalizar as suas ações na Efacec".

O Estado nacionalizou a 2 de julho a participação de 71,3% de Isabel dos Santos na Efacec, uma empresa onde tinha entrado em 2015. A empresária queixa-se de tratamento desigual, uma vez que não nacionalizaram a participação dos outros acionistas, a José de Mello e a Têxtil Manuel Gonçalves.