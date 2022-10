Abanca formaliza compra do Bankoa e torna-se no 6º banco espanhol

O Abanca formalizou esta terça-feira a compra do Bankoa com o Credit Agricole, após o anúncio em julho do pré-acordo alcançado entre as duas partes,O banco galego confirmou também, em comunicado, que vai manter a atual administração do Bankoa, devido à sua experiência no País Basco espanhol.

O Abanca e o Crédit Agricole também chegaram a um acordo de colaboração comercial que permitirá aos clientes do Bankoa beneficiarem das capacidades de ambos os grupos, tanto no mercado espanhol como em outros países. Depois da assinatura do acordo, realizada esta terça-feira em Donostia, San Sebastián, começa agora o processo de obtenção das autorizações administrativas correspondentes.

Com esta a aquisição da banca de retalho do Crédit Agricole em Espanha, o Abanca reforça a sua presença na costa cantábrica, no norte de Espanha, uma área considerada prioritária no seu Plano Estratégico. “O acordo permite-lhe crescer no País Basco, um mercado de grande valor devido à sua solidez financeira (é a comunidade espanhola com melhor “rating”) e ao seu dinamismo económico (tem um PIB per capita 30% superior à média nacional)”, destaca o comunicado.

Com isto, o banco galego aumentará o seu volume de negócios em 4.374 milhões de euros (1.788 milhões de euros em crédito a clientes, 1.575 milhões de euros em depósitos e 1.011 milhões de euros em fundos fora do balanço) para 93.000 milhões de euros.

“O Abanca vai consolidar, assim, a sua posição como a sexta entidade espanhola por ativos, com mais de 65 mil milhões de euros”, acrescenta a instituição.

O Bankoa, que serve mais de 40.000 clientes individuais e empresas, opera de acordo com um modelo de negócio especializado e centrado em empresas, PMEs e gestão de patrimónios.