Habitação, Saúde, Incêndios, Ciência e Serviços públicos digitais: nove medidas que o Governo quer fazer com fundos europeus

Habitação condigna para 26 mil famílias sinalizadas

Em 2018, António Costa já tinha dito que queria acabar com o problema até 2024. Agora, as verbas da UE vão permitir acudir os 26 mil casos de famílias que estavam sem habitação condigna. Serão alocados 1250 milhões de euros para casas novas ou intervencionadas.

8000 camas de cuidados continuados

Os fundos da UE serão usados para criar 5500 novas camas de cuidados continuados; 500 em unidades de promoção de autonomia; mil lugares para cuidados domiciliários; mil nas regiões autónomas; 100 para saúde mental; e 400 para cuidados paliativos - isto através de parcerias com IPSS, Mutualidades e Misericórdias. O investimento ronda os 200 milhões de euros em pouco mais de cinco anos.

Meios de diagnóstico na saúde

Os centros de saúde vão ter mais máquinas de fazer ecografias, exames radiológicos e todo o tipo de análises para equipar os centros de saúde. O objetivo já vinha de 2017, mas só avançará agora, para fortalecer as Unidades de Saúde Familiares e libertar hospitais - que também terão mais equipamentos. Haverá 460 milhões para gastar nesta área.

Digitalizar e agilizar serviços públicos

O PPR servirá para criar uma Loja do Cidadão virtual, com todos os serviços do Estado numa única página de Internet. Também haverá investimentos na digitalização da Justiça (350 milhões), na Segurança Social (222 milhões), na Saúde (450 milhões), na Administração Pública (794 milhões) - o que inclui renovação tecnológica ao nível de software e modernização dos postos de trabalho (compra de computadores).

Ciência e reconversão de trabalhadores

O Governo quer apostar na reindustrialização, e isso vai desde a requalificação de competências digitais na indústria até à modernização do ensino profissional. Além disso, haverá mil milhões de euros para casar projectos científicos já desenvolvidos pelas universidades, empresas que estejam dispostas a produzi-los e autarquias que disponibilizem condições para essas empresas se instalarem.

Incêndios e ordenamento do território

93 milhões estão reservados para comprar meios aéreos próprios de combate a incêndios, e assim reduzir a dependência do mecanismo de aluguer através do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. A proteção da floresta vai ter, no total, 673 milhões, para implementar medidas como o cadastro do território ou a transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis.

Onze novas estações de tratamentos de lamas

Bruxelas impõe que 37% do total dos fundos sejam aplicados na transição energética, e por isso o Governo quer usar 609 milhões de euros para a eficiência dos edifícios (empresas e habitações). Além disso, está prevista a construção de 11 estações de tratamento de lamas (localização ainda não definida) e uma rede de bio-resíduos, de modo a alcançar a meta estabelecida para 2030: reduzir as emissões em 30% relativamente a 2005. Há 465 milhões para tudo isto.

Elétrico rápido em Loures e autocarro autónomo no Porto

No PPR está previsto um elétrico rápido (LRT) que ligará a estação de Metro de Odivelas ao Infantado. E o Porto terá um autocarro de trânsito rápido (BRT) – uma espécie de autocarro autónomo – na zona do Campo Alegre. Os investimentos rondarão os 223 milhões de euros no primeiro caso e os 114 no segundo.

Pontes e estradas para Espanha

A ideia é que Portugal e Espanha tenham pelo menos mais quatro pontos rodoviários de contacto. Bragança passará a ser a cidade portuguesa mais perto de Madrid, pois uma das ligações previstas é precisamente a estrada (IC2) que liga a cidade a Puebla de Sanabria, em Espanha. Nestas e noutras ligações fronteiriças, Portugal irá gastar 102 milhões.