Empresas pedem consenso político e apoios imediatos

O plano de recuperação da economia que vai ser aplicado nos próximos dez anos e que conta com um apoio europeu de cerca de €26 mil milhões a fundo perdido está a entrar no momento de encontrar o consenso político, pelo menos dos partidos com maior representação parlamentar. A fase é decisiva e é outra das atuais preocupações dos empresários. Por um lado, porque dizem que o consenso é essencial para a recuperação e, por outro, porque há vários que têm dúvidas que esse consenso vá ser conseguido.

Francisco Neto, CEO da Interpass, um grupo ligado ao sector do turismo, é um dos menos otimistas. “Em Portugal faltam políticos com consciência séria dos problemas do país e quando isto for para discussão no Parlamento eles vão, novamente, defender os interesses dos partidos e, por isso, acho que não vamos conseguir esse consenso político”, diz. E Maria Helena Santos, uma das responsáveis da Loja do Saco, concorda. “Os políticos em Portugal estão mais interessados em fazer política do que em ajudar o país e não sei se o primeiro-ministro vai convencer os partidos.” Já Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente dos hotéis Vila Galé, tem apenas algumas dúvidas. “O Governo tem tido uma boa perceção dos problemas e das necessidades das empresas, mas é preciso mais e há forças que se começam a opor e a dizer que elas não precisam de mais nada.” Mas precisa.

“Sou presidente de uma associação no Algarve e a informação que os sócios da área da restauração e bares mais têm pedido nos últimos tempos é como pedir a insolvência. Nos próximos seis meses, as coisas vão piorar muito”, nota Francisco Neto. De facto, “com quebras de 60% e 70% somos incapazes de honrar todos os compromissos e para não iniciar despedimentos não podemos fazê-lo sozinhos”, diz o administrador do grupo hoteleiro Portobay, Bernardo Trindade.

O ex-secretário de Estado do Turismo (dos dois Governos de José Sócrates) foi um dos convidados que assistiu a mais um Encontros Fora da Caixa, evento promovido pela Caixa Geral de Depósitos com o apoio do Expresso. Tal como ele também lá estiveram, entre muitos outros, Francisco Neto, Jorge Rebelo de Almeida e Maria Helena Santos, todos eles empresários ligados aos sectores mais afetados pela pandemia de covid-19: turismo, restauração e comércio. E todos eles preocupados com a forma como o Governo vai pôr em prática o plano de recuperação da economia, como vai gastar os fundos europeus e, mais importante, como vai apoiar as empresas antes desses fundos chegarem.

“Estamos quase a 30 de setembro, que é quando acaba o lay-off e ainda não sabemos qual o apoio que vem a seguir e os próximos seis meses vão ser dramáticos. O plano de recuperação é a médio e longo prazo e o dinheiro não chega já. Só a partir de março de 2021 é que as coisas deverão melhorar, mas até lá, o Governo tem de se sentar e discutir o que vai fazer”, diz Francisco Neto.

Uma das medidas mais imediatas, diz Bernardo Trindade, tem a ver com “a manutenção de emprego”, porque “esta crise vai ser muito mais prolongada que a anterior”. Outra é a desburocratização dos serviços públicos que, apesar de ser um processo longo, pode começar a ser feito já, por exemplo, com a criação de uma Loja do Cidadão para empresas como sugeriu o autor das linhas orientadoras do plano de recuperação, António Costa Silva.

Parar é morrer

Os apoios às empresas estão a terminar, o dinheiro da UE só chega em 2021, o plano de recuperação é ainda um documento teórico que carece de maior definição e de consenso político e a vacina contra o covid-19 não tem sequer uma data prevista. Neste momento, as empresas estão todas a trabalhar na incerteza. Na incerteza da como vai evoluir a economia e de como vai evoluir a pandemia. Mas, mesmo assim, não desistem.

Por exemplo, a Loja do Saco, que comercializa embalagens de papel e de materiais amigos do ambiente (por exemplo, copos feitos de bambu) para empresas, aproveitou a pandemia para investir em inovação, na divulgação e marketing e no negócio de equipamentos de proteção do vírus, como máscaras, tapetes desinfetantes ou um porta chaves anticontacto que além de servir para guardar as chaves tem um ponteiro com o qual se pode mexer no telemóvel, carregar nos botões dos elevadores ou mesmo rodar maçanetas das portas.

Já no Vila Galé, a máxima é de que parar é morrer. “Não tenho muita esperança na saída de uma vacina até março de 2021 e por isso temos de sair e fazer coisas. Em plena pandemia, abrimos a ampliação do hotel do Douro, abrimos na Serra Estrela, em Alter do Chão [no Alentejo] e em São Paulo, no Brasil e não morri e andei de um lado para o outro e sou de um grupo de risco”, conta Jorge Rebelo de Almeida. Que concluiu: “Se não formos para rua e não aprendermos a conviver com este vírus estamos à beira de gerar uma crise muito mais grave do que a de há dez anos.”

A necessidade de planear e a urgência de agir

Oradores concordam que para vencer a crise não se pode apenas pensar num plano, é também preciso executá-lo

O nome não engana: o objetivo dos Encontros Fora da Caixa, evento promovido pela CGD com o apoio do Expresso, é juntar personalidades ‘fora da caixa’, ou seja, de áreas distintas da sociedade e, entre elas, encontrar pontos em comum. No encontro que decorreu na sexta-feira, 18 de setembro, foi a vez de se juntarem cultura, filosofia e economia, mais precisamente, o cantor Pedro Abrunhosa, o escritor Gonçalo M. Tavares e o professor António Costa Silva, responsável pelas linhas gerais do plano de recuperação económica do país. Como referido, personalidades distintas mas que concordam que a pandemia e a crise económica que daí está a resultar precisa de momentos para pensar e planear mas, acima de tudo, precisa de momentos para agir.

O mote foi lançado por Gonçalo M. Tavares para quem pensar mas depois não agir é como se o pensamento não valesse nada. “Há um grande conflito entre pensamentoe ação. Se só ficássemos no pensamento, não existia fogo. Mas se não pensássemos também não”, diz o escritor. E corroborada pelo presidente da CGD, Rui Vilar: “Refletir sobre o futuro é já uma maneira de o construir.”

Afirmações que colam bem com o momento que o país — e o mundo — está a atravessar e que leva Costa Silva a dizer que este é o momento de “fazer o que nunca foi feito” e que, agora que já existem linhas gerais sobre o que tem de ser feito, só falta mesmo “partir para a ação”.

O CEO da CGD, Paulo Macedo, concorda e, em duas frases junta também a cultura e a economia: “Podemos hoje participar em muitos dos aspetos que o plano refere: no financiamento à economia, no apoio à reindustrialização, no investimento em investigação. Ajamos, portanto. Com a contenção e a descrição a que a vida de serviço público nos obriga. Mas sem que nos tomem por nêsperas quietas e paradas como referia [o escritor] Mário Henrique Leiria [no livro ‘Obras Completas — Livro 1: Ficção’].”

É que, diz Rui Vilar, este plano de recuperação e os fundos europeus que o país vai receber até 2030 são “uma oportunidade imperdível” para haver mais transparência, mais consenso político e mais projetos de longo prazo que atravessem legislaturas.

Melhores frases

“O Plano de Recuperação contém projetos estruturantes para a próxima década e prevê a necessidade de mudar o paradigma de capitalização das empresas portuguesas, para não acrescentarmos apenas dívida sobre dívida”

Paulo Macedo

Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

“As pessoas só pensam na morte quando estão muito doentes. É uma tontice. Só pensam em mudar de vida depois de estarem muito doentes. Será preciso estar muito doente para mudar de vida?”

Gonçalo M. Tavares

Escritor

“Temos competências funcionais e capacidade científica, somos inventivos e podemos criar, mas falhamos muito nas competências institucionais. Elas falham na inércia, na burocracia. Somos um país que tem medo do risco, tem medo de decidir”

António Costa Silva

Consultor do Governo

Textos originalmente publicados no Expresso de 26 de setembro de 2020