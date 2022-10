Os 30 concelhos onde o desemprego mais subiu

Se há área onde o impacto social e económico da pandemia de coronavírus é evidente, é no mercado de trabalho. Em Portugal, desde fevereiro — último mês sem os efeitos da covid-19 — o número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu cerca de 30%, de 315.562 para mais de 409 mil em agosto. Há mais de 30 concelhos do país onde o aumento do desemprego superou os durante este período e em sete agravou-se mesmo acima dos 75%. Ponte de Lima e Castro Verde lideram um ranking onde ninguém quer constar, o dos concelhos onde a pandemia gerou mais desemprego.

Desde janeiro de 2018 que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego não era tão elevado. Depois de ter recuado em junho, o desemprego registado, medido pelo número de inscritos nos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), está a aumentar há dois meses consecutivos. Em agosto, sinalizam os indicadores divulgados esta semana pelo IEFP, os centros de emprego contabilizavam 409.331 desempregados. São mais 0,5% do que em julho, mais 34,5% do que em Agosto de 2019 e mais 30% do que em fevereiro deste ano, antes da pandemia.