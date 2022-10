Reindustrializar sim, mas...dizem economistas e empresários

Quando tomou posse para o segundo mandato como presidente da APICCAPS, a associa­ção que representa a fileira do calçado, em julho, Luís Onofre fez questão de escolher como palco a Escola Secundária de Felgueiras, num dos polos industriais do sector. Esta foi uma forma de marcar a aproximação às novas gerações e dar mais um passo no desígnio de atrair vocações.

Onofre acredita que a indústria tem futuro, o que obriga a pensar para lá do curto prazo. Para este sector, o tema da industrialização não é de agora. Mas a verdade é que voltou ao centro da agenda política europeia e mundial. Portugal não é exceção. Contudo, os economistas alertam para que terá de ser uma nova indústria, assente na economia do conhecimento. Precisamente o caminho que tornou o calçado luso numa referência internacional. E do lado dos dirigentes empresariais há ceticismo quando ouvem os políticos falar de rein­dustrialização.