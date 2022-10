Há lojas de rua que “não vão resistir ao outono”

À entrada da Havaneza Bandeira, uma papelaria histórica no Largo da Graça, em Lisboa, há mochilas penduradas, livros e material escolar nas montras, misturados com artigos turísticos alusivos à cidade. Com mais de 80 anos de história, a loja nunca chegou a encerrar completamente durante o período de confinamento, mas enfrenta quebras de faturação enormes provocadas pela pandemia. “Não há pessoas, os turistas desapareceram”, lamenta ao Expresso uma das funcionárias.

O comércio de rua e de proximidade tem sido um dos sectores mais afetados pela pandemia. O distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, assim como a nova fase de contingência — em vigor desde o dia 15 —, voltou a tirar clientes a um negócio que vive da compra por impulso. “A pessoa vê na montra e entra. O que não acontece se estiver em casa”, afirma Lourdes Fonseca, presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS).