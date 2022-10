1 O comércio tradicional tem o mesmo enquadramento dos centros comerciais?

Não. O comércio tradicional rege-se pelo regime de arrendamento não habitacional, enquanto os centros comerciais não têm enquadramento jurídico, vigorando apenas as relações contratuais entre as partes. No fundo, trata-se de uma espécie de condomínio, em que a renda tem uma componente fixa e de serviços comuns e uma variável indexada à faturação.