Presidente da CMVM reconduzida na presidência da Gestão de Ativos da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários

A presidente do regulador dos mercados, Gabriela Figueiredo Dias, foi pela segunda vez nomeada pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) para liderar o Comité sobre Gestão de Ativos (Investment Management Standing Committee), na passada quarta-feira, revela em comunicado a CMVM.

"A nomeação foi feita pelo Conselho de Supervisores (Board of Supervisors) da ESMA, em Paris". A primeira nomeação para presidir a este comité aconteceu em outubro de 2019 e o segundo mandato para o qual foi agora nomeada terá início a 1 de outubro deste ano. Antes disso, em 2018, Gabriela Figueiredo Dias foi eleita em nome individual para o Conselho e Gestão (Management Board), um órgão composto por seis membros, do qual ainda faz parte. O Conselho de Gestão "garante a gestão executiva da ESMA". frisa o mesmo comunicado.

O Comité sobre Gestão de Ativos tem como principal enfoque "questões relacionadas com a gestão de investimento coletivo, cobrindo a atividade dos fundos de investimento", refere a CMVM, assim como "tem como principal função a elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às Diretivas (nomeadamente, a UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities e AIFMD - Alternative Investments Fund Managers Directive) e Regulamentos comunitários que digam respeito à indústria de fundos de investimento, entre outras matérias".

A ESMA tem atualmente 10 Comités Permanentes, constituídos por especialistas das Autoridades Nacionais Competentes dos Estados-membros da União Europeia, os quais "são responsáveis pelo desenvolvimento das políticas nas respetivas áreas de atuação".