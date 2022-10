Covid. Siza Vieira tranquiliza empresas: “Estamos preparados para estender as moratórias bancárias”

O ministro da Economia deixou esta noite uma nota de tranquilidade às empresas. Começou por afirmar que “o mais importante é conseguir continuar” a apoiá-las, para “garantir o esforço” colocado na sua “sobrevivência”, garantindo que o Governo está “preparado para estender as moratórias bancárias, flexibilizar o apoio à retoma progressiva e lançar novas linhas de crédito durante o próximo ano, à medida que a economia o justifique”.

”Claramente a contração máxima da economia ficou para trás, mas o que temos agora ainda é muito incerto”, afirmou Pedro Siza Vieira em entrevista à TVI, acrescentando que não se pode arriscar “perder” o que foi conseguido para manter postos de trabalho e capacidade produtiva.

A propósito da apresentação do plano de recuperação económica, esta quarta-feira no Parlamento, o ministro adiantou também que “existe um conjunto de verbas muito significativas dirigidas às empresas”, frisando no entanto que “estas não são as únicas”.

Finalmente, acrescentou que o país está perante uma “oportunidade” para investir na área dos chamados ‘custos de contexto’, procurando resolver problemas como “a lentidão da Justiça” ou a necessidade de“ trazer a Administração Pública para o século XXI”.

No âmbito dos fundos europeus, Siza Vieira salientou que o país tem de executar, nos próximos seis anos, cerca de seis mil milhões de euros/ano, para não perder o acesso aos apoios. Um desafio cuja exigência sublinhou.