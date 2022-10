ADSE. Beneficiários temem que alargamento aos contratos individuais de trabalho no Estado não tenha “efeito prático”

A Associação 30 de Julho, associação nacional de beneficiários da ADSE, teme que “o método proposto” para o alargamento do subsistema de saúde público aos contratos individuais de trabalho (CIT) no Estado coloque em causa “o efeito prático da medida”. Isto porque, explica a organização em comunicado enviado às redações, a proposta do Conselho Diretivo do subsistema faz “depender a inscrição destes trabalhadores da decisão das respetivas entidades empregadoras assinarem um ‘acordo de capitação’ com a ADSE”.

