Presidentes da TAP escrevem aos trabalhadores. Reconhecem retoma lenta e apontam reestruturação como prioridade

É uma carta em uníssono, onde ambos os presidentes, o executivo e o não executivo afirmam que vão trabalhar em conjunto. "Retomar a nossa atividade com segurança e sustentabilidade e reestruturar para recuperar a nossa TAP são as nossas prioridades", dizem Ramiro Sequeira e Miguel Frasquilho na missiva aos trabalhadores. A carta marca a estreia de Ramiro Sequeira como presidente executivo da companhia.



"Reafirmamos: queremos que este Plano de Reestruturação seja e se transforme num verdadeiro Plano de Recuperação da TAP. Por isso, a colaboração, o empenho e a dedicação de todos são fundamentais", avisam os gestores. E adiantam: "procuraremos, a cada momento, dar-vos conta do estado do Plano de Reestruturação e manter-vos envolvidos no mesmo".

Sequeira e Frasquilho fazem um apelo à união de todos. “Os tempos que estamos a enfrentar, e que aí vêm, não são, nem serão, fáceis. Mas, trabalhando em conjunto e unidos, com sentido de urgência, responsabilidade, assertividade e diálogo, ultrapassaremos estas dificuldades e asseguraremos o futuro sustentável da nossa TAP, continuando a ser um motor de crescimento e de desenvolvimento de Portugal”, lê-se na carta a que o Expresso teve acesso.

“Estamos todos conscientes das dificuldades vividas pelo setor da aviação, a nível mundial, e temos vindo a assistir às reestruturações levadas a cabo pelas nossas congéneres”, acrescentam, referindo que as previsões da IATA apontam, no cenário mais pessimista para o próximo ano, uma atividade inferior até 60% face à do ano de 2019, o que permite antever uma retoma lenta e ter a clara noção de que, também a TAP, terá de fazer o caminho da reestruturação para garantir a sua sobrevivência", consideram ainda.

Os gestores sublinham a “vontade inequívoca do Estado português em auxiliar a TAP, absolutamente crítica para ultrapassar este desafio”.

A reestruturação será conduzida pelo conselho de administração da TAP em articulação com a comissão executiva, como deixou claro ontem, em comunicado, este órgão ao afirmar-se como dono do processo.

A principal missão da equipa de gestão de Ramiro Sequeira é, dizia na quarta-feira o conselho de administração, "garantir a retoma operacional de modo seguro e sustentável, bem como viabilizar o plano de reestruturação da TAP junto do Estado Português, da Comissão Europeia e de todas as partes interessadas". Irá fazê-lo, avançou o comunicado, em estreita articulação e colaboração com o conselho de administração, o dono do processo.

O novo presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, inicia funções hoje, substituindo Antonoaldo Neves no cargo que ocupava desde 2018. Será um presidente transitório. Ficará na liderança da companhia até ser contratado um novo presidente no mercado internacional.