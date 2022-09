UTAO. Receita fiscal cai mais do dobro da estimativa do Governo

A receita fiscal apresentou um decréscimo de 14%, de janeiro a julho de 2020 e face a igual período de do ano passado 2019, o que se traduz em quase o dobro da previsão do Governo revista pelo Orçamento do Estado Suplementar, em que está inscrita uma contração de 7,5%.

“Em termos absolutos, o recuo da receita fiscal até ao final do mês de julho (-3.899 milhões de euros) foi superior ao previsto para o conjunto do ano (-3.870 milhões de euros)”, faz notar a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). A quebra significativa nos impostos já tinha sido revelada na síntese de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento relativa a julho, mas a UTAO vem agora sinalizar que este cálculo pode estar subestimado.

O relatório reflete o acompanhamento que a UTAO continua a fazer dos “efeitos diretos nos agregados orçamentais causados pela pandemia covid-19 e pelas medidas de política pública destinadas a mitigar os seus malefícios na saúde e na economia” e refere que a diminuição nas receitas fiscais foi “determinada maioritariamente” pelo Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC), que caiu 46,1% (-1.959 milhões de euros) e pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em que se registou uma quebra de 12,2% (-1.256 milhões de euros).

Estas quebras refletem “os efeitos da pandemia e das medidas de política orçamental contracíclicas, destacando-se o adiamento do pagamentos por conta de 31 de julho para 31 de agosto e a flexibilização do pagamento das declarações de IVA”.

Porém, este órgão salienta que “o impacto reportado no final do mês de julho para as medidas da receita encontra-se subestimado, uma vez que reflete a recuperação de receita diferida nos meses anteriores, mas não a medida de adiamento do primeiro pagamento por conta do IRS e do IRC, de 31 de julho para 31 de agosto, medidas de política com um impacto significativo”.

Sem os efeitos das medidas de política covid-19 (-571 milhões de euros), a contração da receita fiscal reduz-se para 11,9% (-3.328 milhões de euros), menciona a UTAO, frisando que “o efeito conhecido das medidas de política explica apenas uma pequena parte da quebra da receita fiscal".

No entanto, a falta de informação relativa a medidas importantes, designadamente o adiamento do primeiro pagamento por conta de IRS e IRC de 31 de julho para 31 de agosto, prejudica conclusões quanto à repartição entre o efeito do ciclo económico e o efeito direto das medidas de política”, acrescenta-se.

Entretanto, observou-se um recuo mensal de 1.636 milhões de euros do lado das medidas com impacto ao nível da receita, o que reflete a recuperação da receita diferida ou adiada desde o mês de março – fruto do adiamento da liquidação e cobrança do IRC de 2019, de 31 de maio para 31 de julho (com um impacto estimado de 1.545 milhões de euros em junho) e da cobrança de 236 milhões de euros de receita respeitante à entrega a prestações das retenções na fonte de IRS e IRC e do pagamento do IVA.

Para o futuro, permanecem diferidos 502 milhões de euros, “esperando-se proceder à sua cobrança no decurso do segundo semestre de 2020”, refere a UTAO.