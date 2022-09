TAP. Já é oficial, Ramiro Sequeira assume a presidência da transportadora esta quinta-feira

O novo presidente da TAP, na companhia desde 2018, vai assumir o cargo esta quinta-feira. Ramiro Sequeira será presidente interino. É o gestor que vai liderar o plano de reestruturação da TAP e negociá-lo com a Comissão Europeia.

"Deste modo, e na sequência da alteração da estrutura acionista acordada, Antonoaldo Neves, presidente da Comissão Executiva da TAP SPGS e da TAP S.A., cessa funções nesta data, sucedendo-lhe, interinamente, Ramiro Sequeira nomeado presidente da comissão executiva (CEO, em inglês), com efeitos a partir de amanhã, dia 17 de setembro de 2020", lê-se num comunicado da companhia enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A TAP esclarece no mesmo comunicado que o processo de indigitação de Ramiro Sequeira como responsável por todas as questões de segurança que envolvem a companhia, o chamado accountable manager, junto do regulador da aviação, a ANAC, já se encontra concluído.

A administração manifesta "um firme acolhimento a Ramiro Sequeira, que conta com 13 anos de experiência internacional na indústria da aviação, com especial ênfase em funções operacionais". É sublinhado que Ramiro Sequeira se juntou à TAP em 2018 como Chief Operating Officer (COO), função que acumulará com a de presidente executivo.

Ramiro Sequeira conta na comissão executiva com David Pedrosa e Raffael Quintas. Os dois faziam parte da equipa de Antonoaldo.

O conselho de administração, liderado por Miguel Frasquilho, esclarece que se trata da "formalização das alterações da estrutura de gestão da TAP, decorrentes do acordo definitivo alcançado no passado dia 17 de julho entre todas as partes envolvidas – os representantes do Estado Português, dos acionistas privados (diretos e indiretos) da TAP SGPS e do Grupo TAP – no âmbito do processo negocial referente à concessão, por parte do Estado Português, de um auxílio de Estado a favor do Grupo TAP".

Antonoaldo Neves entrou na TAP em 2017, trazido por David Neeleman, o acionista privado norte-americano que entretanto saiu da estrutura acionista da TAP, vendendo a sua posição ao Estado, agora detentor de 72,5% do capital. Foi presidente da Azul, a transportadora de Neeleman, que Antonoaldo ajudou a colocar em bolsa. Não assumiu logo a presidência da TAP, só o fez em 2018, substituindo então Fernando Pinto.

A administração deixa uma "nota de agradecimento a Antonoaldo Neves por toda a experiência, colaboração e trabalho realizado na TAP".

A principal missão da equipa de gestão de Ramiro Sequeira "é garantir a retoma operacional de modo seguro e sustentável, bem como viabilizar o plano de reestruturação da TAP junto do Estado Português, da Comissão Europeia e de todas as partes interessadas". Irá fazê-lo, avança o comunicado, em estreita articulação e colaboração com o conselho de administração, o dono do processo.