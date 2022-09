Saúde responde por 17% do impacto orçamental das políticas covid-19

As medidas destinadas a apoiar a saúde representaram quase 17%, num total de 383 milhões de euros, do valor total do impacto orçamental das iniciativas de política para fazer frente à pandemia de covid-19, revela a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), na sua apreciação sintética mensal da execução orçamental em contabilidade pública relativa ao período de janeiro a julho.

No relatório, a UTAO estima que as medidas anticíclicas no âmbito do novo coronavírus custaram aos cofres do Estado 2386 milhões de euros até ao final de julho, o que resulta do efeito combinado da diminuição da receita cobrada (menos 787 milhões de euros ou 1,8% da receita) e do aumento da despesa (mais 1599 milhões de euros ou 3% da despesa efetiva). Por sua vez, as medidas destinadas a apoiar a economia traduzem 83,1% deste valor, num total de 1888 milhões de euros.

Estas iniciativas do Governo com vista a mitigar os efeitos da covid-19 na atividade económica foram agrupadas pela UTAO por domínios de intervenção e por ordem decrescente dos seus impactos orçamentais diretos até ao final do mês de julho: o apoio ao emprego e manutenção da laboração ascendeu a 950 milhões de euros (41,8% do total); a prorrogação de obrigações fiscais e contributivas outros 670 milhões de euros (29,5%); as medidas de proteção do rendimento das famílias, através do reforço do sistema de proteção social, somaram 230 milhões de euros (10,1%) e inseridos numa categoria residual de outras medidas estão 38 milhões de euros (1,7%).

Orçamento adicional para a saúde pode não chegar

Outra parte da análise da UTAO dá ainda conta que o programa orçamental da saúde tem a proporção mais elevada no que toca à despesa com aquisição de bens e serviços que, até julho, situou-se em 3651 milhões de euros , o que corresponde a um acréscimo homólogo de 10,4% e a um grau de execução de 57% do Orçamento do Estado Suplementar para 2020. Este aumento homólogo decorre de um conjunto de fatores, indica ainda a UTAO que são o pagamento de dívida comercial vencida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), o qual teve como fonte de financiamento as dotações de capital efetuadas pelo subsector Estado junto das entidades EPE; a despesa do SNS e da Direção-Geral da Saúde no âmbito da pandemia COVID-19; e os adiantamentos concedidos relativos a contratos-programa do SNS.

Por outro lado, a área da saúde apresentou também um grau de execução elevado em termos de despesa com pessoal (58,6%), “o que indicia que a dotação do Orçamento do Estado para 2020 e do Orçamento Suplementar poderá não ser suficiente”. Nos primeiros sete meses do ano, os recursos humanos no sector público de saúde absorveram 2718 milhões de euros, mais 9,3% do que em período homólogo.