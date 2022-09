SalesForce abre escritório em Portugal

A Salesforce, empresa especializada no desenvolvimento de aplicações de gestão de clientes (CRM), confirmou hoje a abertura de um escritório em Portugal. O novo escritório de Lisboa tem vindo a ser trabalhado nos últimos quatro meses. À frente da Salesforce Portugal, vai ficar Fernando Braz, executivo que, até maio, trabalhava na Oracle.

O recém-nomeado líder da SalesForce Portugal admitiu que possam vir a ser contratados profissionais para a área comercial nos tempos mais próximos, mas também garantiu de que “nada muda” no que toca à prestação de serviços e soluções que a marca de CRM americana disponibiliza atualmente em Portugal.

Hoje, a SalesForce conta com um total de 30 parceiros que distribuem e gerem a instalação de plataformas de CRM junto de empresas portuguesas. No total, foram atribuídas 800 certificações relacionadas com soluções CRM.

Fernando Braz não referiu o número de clientes ou quotas de mercado da SalesForce em Portugal, durante a videoconferência realizada com jornalistas.

Segundo o responsável da SaleForce em Portugal, há uma procura muito grande por plataformas tecnológicas que agilizam os negócios na Internet. A pandemia também terá potenciado essa procura, sublinha Fernando Braz. “O mercado português está a querer sofrer uma transformação digital”, acrescenta, lembrando que há cada vez mais empresas de menor dimensão a demonstrarem interesse em usar ferramentas digitais. A restauração é o segmento apontado como exemplo dessa expansão de negócio.

“Os nossos clientes percebem que têm de manter o contacto com os seus clientes, depois de prestarem o serviço, com o envio de mensagens, questionários de satisfação, entre outras coisas”, conclui o executivo.