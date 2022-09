Portugal emite dívida de curto prazo com taxas negativas mais baixas do ano

Portugal voltou a emitir dívida de curto prazo "com sucesso", colocando esta quarta-feira 1750 milhões de euros em bilhetes do tesouro a seis e a 12 meses junto dos investidores. Pagou as taxas mais negativas do ano.

A seis meses (vencimento em março de 2021) foram colocados 500 milhões de euros, com a taxa de juro a ficar nos -0,532%, o que compara com -0,4467% no anterior leilão comparável. A procura foi de 2,36 vezes a oferta.

Já a 12 meses (vencimento em setembro de 2021), o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou 1250 milhões de euros, com a taxa de juro a ficar nos -0,507%, o que compara com -0,452% no anterior leilão comparável. A procura foi de 1,86 vezes a oferta.

"Volta a ser um leilão com sucesso, com as taxas nestes leilões de curto prazo a atingiram os valores mais baixos do ano", frisa Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa.

Até porque, "os discursos dos vários banqueiros centrais têm sido claros, as taxas irão manter-se baixas ou negativas por um período longo de tempo", frisa Filipe Silva, destacando que "urge-se em estimular a economia e conseguir que a inflação volte aos targets definidos". Certo é que esta "missão que não estava fácil antes do COVID e que ainda veio a piorar com o abrandamento económico que sofremos este ano".

Assim, as taxas obtidas por Portugal, "acabam por refletir a conjuntura global que vivemos, que vai no sentido de beneficiar os emitentes de dívida em detrimento dos investidores, no entanto sempre com o sentido de que a prazo, a economia irá recuperar", remata Filipe Silva.