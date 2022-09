PayPal bate recorde de 3,7 mil milhões de transações em três meses

A empresa norte-americana de pagamentos online PayPal atingiu os 346 milhões de utilizadores ativos e registou 3,7 mil milhões de transações, no segundo trimestre de 2020, de acordo com um comunicado de imprensa, divulgado esta quarta-feira.

“Nos anos mais recentes tem-se assistido a uma vaga crescente ao nível da adoção dos meios de pagamento digitais, devido ao aumento dos aparelhos móveis ‘inteligentes’ e da ‘explosão’ do comércio online”, faz notar a companhia, sublinhando que a PayPal, “enquanto uma das primeiras e mais importantes empresas neste mercado”, tem desempenhado um papel significativo na construção de uma sociedade onde não existe dinheiro físico. O negócio foi fundado, em 1998, por Peter Thiel e Max Levchin.

Segundo os dados reunidos pela StockApps.com, o número de operações financeiras e de utilizadores da PayPal representam um crescimento de 25% em termos homólogos, ou seja, face a igual período de 2019.

As receitas líquidas da PayPal refletem este crescimento somando 5,26 mil milhões de dólares (cerca de 4,43 mil milhões de euros ao câmbio atual) no segundo trimestre do ano, mais 22% em termos homólogos. Numa entrevista recente ao jornal brasileiro Estadão, o indiano Guru Bhat, vice-presidente de tecnologia da empresa, revelou que, em cenário de pandemia, estes três meses foram os melhores de sempre para a PayPal, que bateu recordes. “Transacionámos 222 mil milhões de dólares no nosso sistema, um crescimento fenomenal de 30% (…) e foi a primeira vez que nossa receita ultrapassou 5 mil milhões de dólares num único trimestre”, avançou o responsável.

E revelou ainda que um dos grandes desafios da pandemia foi “quando todos começamos a trabalhar de casa. Tudo que era informal virou formal. Levou tempo até nos acostumarmos” e que, por outro lado, “falando de escala: toda vez que há uma oportunidade significativa, ela não se abre apenas para ‘gente boa’. Ela também se abre para ‘gente ruim’. O número de sites falsos que surgiram na quarentena é enorme. Tivemos de fazer um investimento em prevenção contra fraudes”.

Em três anos, as operações via PayPal dispararam 105%, destaca a companhia na nota de imprensa. “Comparando este desempenho com a sua maior rival, a Alipay, criada no âmbito do ecossistema da Alibaba – com uma muito maior base de utilizadores –, há que ter em conta que a PayPal opera com uma empresa autónoma [não depende de uma outra estrutura maior]. Além disso, pontua melhor que o concorrente chinês em termos de popularidade mundial e de aceitação internacional”, frisa a empresa americana.

A Paypal está presente em 200 mercados, “o que reflete o aumento significativo de transações ano após anos”. Há cinco anos, a empresa tinha 169 milhões de utilizadores em todo o mundo e desde aí este número mais do que duplicou.

O desempenho bolsista da companhia reflete estes resultados: “em setembro de 2019 a PayPal registava um valor de mercado 121,6 mil milhões de dólares, segundo o Yahoo Finance data. No final do ano, a capitalização bolsista subiu para os 126,8 mil milhões, um número que caiu 11% para 112,3 mil milhões em março, devido à crise provocada pelo coronavírus. Porém, o segundo trimestre de 2020 trouxe a recuperação, com um crescimento de 81% para os 204,3 mil milhões, em junho. E em setembro o valor total das ações da PayPal situou-se nos 223 mil milhões, mais 83% do que em igual mês de 2019”.