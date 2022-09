OCDE prevê recessão menos severa na Europa este ano, mas crescimento mais modesto em 2021

A queda da economia europeia e global este ano vai ser inédita, mas não será tão dramática como se chegou a prever. É esse o cenário traçado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), que publica esta quarta-feira o seu Economic Outlook intercalar.

No documento, que não inclui projeções para a economia portuguesa,mas apenas para os países do G20, a OCDE aponta para uma queda da economia da zona euro este ano de 7,9%, quando há cerca de três meses, em junho, antecipava uma contração de 9,1%.

Entre as maiores economias do espaço da moeda única, a OCDE atualiza as suas projeções para Alemanha, França e Itália, e é comum um desagravar do cenário para este ano, ainda que mantendo a expetativa de quedas inéditas.

Assim, a instituição aponta agora para uma contração de 5,4% na Alemanha (em vez de -6,6%), uma queda de 9,5% em França (e já não -11,4%) e um tombo de 10,5% em Itália (em vez de -11,3%).

Também o cenário para a economia global em 2020 foi desagravado, com a OCDE a antecipar uma contração do PIB mundial de 4,5%, e já não de 6%.

O problema é que o reverso da medalha foi que o documento hoje publicado também revê em baixa as projeções de crescimento em 2021. Ou seja, a OCDE espera agora crescimentos mais modestos no próximo ano.

E se essa revisão é ligeira no caso da economia mundial, com a instituição a antecipar um crescimento global de 5%, em vez de 5,2%, no caso da zona euro é bem mais marcada.

Segundo a OCDE a economia do espaço da moeda única deverá expandir-se 5,1% em 2021, menos 1,4 pontos percentuais do que antecipado há três meses.

Para a Alemanha, a projeção atual é de um crescimento do PIB de 4,6% em 2021 (revisão em baixa de 1,2 pontos percentuais), sendo de 5,8% para França (corte de 1,9 pontos percentuais) e de 5,4% para Itália (revisão em baixa de 2,3 pontos percentuais).

Como resultado, a OCDE aponta que "na maioria das economias, é projetado que o nível do PIB no final de 2021 permaneça abaixo do nível do final de 2019, e consideravelmente mais fraco do que o projetado antes da pandemia, sublinhando o risco de custos duradouros da pandemia" de covid-19.

Incerteza domina retoma

A OCDE constata que "Uma retoma gradual está em marcha, após um choque sem precedentes". Mas, alerta que o "outlook econonómico permanece excecionalmente incerto", com a pandemia de covid-19 a continuar a cobrar um preço elevado às economias e às sociedades.

Aliás, constata a OCDE muito vai depender da evolução da pandemia nos próximos meses, bem como de o desenvolvimento de tratamentos eficazes e de uma vacina, que a instituição apenas antecipa como globalmente disseminada no final de 2021.

Reconhecendo que "sem o imediato e eficaz apoio público introduzido em todas as economias para amortecer o impacto do choque nos rendimentos das famílias e nas empresas, a contração no produto e no emprego teria sido substancialmente maior", a OCDE alerta que apesar da recuperação em marcha, "a incerteza permanece elevada e a confiança ainda é muito frágil".

E vai mais longe, indicando que "há alguns sinais de indicadores de elevada frequência e de inquéritos empresariais de que o ritmo da recuperação global perdeu ímpeto desde junho, em particular em muitas economias avançadas".

"Com a recuperação a permanecer hesitante, a ocorrência de surtos esporádicos do vírus ainda a acontecerem, e muitos sectores lutando para se reajustarem, o apoio da política orçamental e monetária tem de ser mantido para preservar a confiança e limitar a incerteza", vinca a OCDE.

A instituição constata que o apoio orçamental anunciado pelos governos desde o início da pandemia, e contabilizando apenas o apoio direto a trabalhadores, empresas e à área da saude, ultrapassa os 7,3% do PIB de 2019 em França, chegando quase aos 12% na Alemanha, ultrapassando essa fasquia em Itália, e atingindo quase 15% no Japão.

E deixa um aviso claro para que não se repitam erros do passado: "A retirada prematura do apoio orçamental em 2021 iria sufocar o crescimento, como ocorreu após a crise financeira global em muitos países", vinca a OCDE.

A instituição considera também que "as perspetivas para uma recuperação sustentada também poderiam ser reforçadas se os Governos forem além de apoios ao rendimento e estimularem procura agregada diretamente através do investimento público".

Até porque este é o momento certo para apostar em projetos de investimento, considera a OCDE, lambrando que "com as taxas de juro de longo prazo próximas de zero em muitas economias avançadas, é provável que a taxa de retorno social do investimento público exceda os custos de financiamento para muitos projetos", frisa a instituição.

E deixa pistas para nde direcionar esse investimento público, lembrando que "é particularmente necessário em áreas com grandes externalidades positivas para o resto da economia e onde o sub-investimento pode alternativamente ocorrer devido a falhas de mercado". Em concreto, a OCDE aponta áreas como a saúde, a educação, e as infra-estruturas ambientais e digitais.