Antonoaldo deixa a presidência da TAP e cita um heterónimo de Pessoa na carta de despedida

Antonoaldo Neves assinou o contrato de saída da TAP na semana passada, conforme noticiou o Expresso, três meses e meio depois de o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ter dito que ele deixaria a presidência da companhia, na sequência da saída de David Neeleman do capital da TAP.



"Nos últimos anos alcançámos, juntos, muitas vitórias e demonstrámos a nossa capacidade de fazer acontecer, de nos reinventarmos e de nos transformarmos. Renovámos a frota, abrimos novos destinos, duplicámos a satisfação do cliente, reestruturámos a ME Brasil, obtivemos financiamentos nos mercados financeiros internacionais, reestruturámos a nossa dívida, diminuindo significativamente o seu peso e aumentando a sua maturidade, contratámos mais de 2000 pessoas e assegurámos a paz social, não houve greves na TAP desde a privatização", sublinha Antonoaldo Neves, na carta de despedida aos trabalhadores da transportadora, a que o Expresso teve acesso.

O gestor, prossegue, sublinhando que a TAP passou de "10,6 milhões de passageiros para 17,1 milhões, 80% dos quais são estrangeiros".

Antonoaldo Neves, entrou na TAP pela mão do acionista norte-americano David Neeleman. Deixa a liderança na sequência da saída do acionista privado David Neeleman, ficando com a sua posição de 22,5%. O Estado controla agora 72,5% do capital da TAP. Ramiro Sequeira, o presidente transitório, deverá ser cooptado hoje, apurou Expresso.

Antonoaldo enquadra a sua saída. "É conhecido de todos o acordo firmado para a reorganização do quadro societário da TAP que, naturalmente, leva à cessação das minhas funções na companhia, bem como pauta os destinos da TAP daqui para frente. Estes são movimentos normais no mundo empresarial", explica. E prossegue: "Neste momento de despedida, gostaria de vos falar de algo maior. Gostaria de vos falar de alma e de gratidão. Conceitos que todos conhecem bem, porque definem a TAP".



Antonoaldo fala também dos difíceis desafios que a TAP já enfrentou nos 75 anos de vida e que tem agora pela frente. "O desafio que a TAP tem pela frente é enorme e, para além da alma, é preciso muito foco e união", considera. Defendendo que TAP está à altura de o superar, pela capacidade que tem tido de "fazer acontecer" e de transformar".



"Eu estou muito grato e profundamente orgulhoso por tudo o que construímos e entregámos em conjunto nos últimos anos. Foi um enorme privilégio ter feito parte desta equipa". E aponta o aumento dos voos, os novos aviões, a melhoria de serviço, e pontualidade com vitórias.

"Há sempre espaço e oportunidade para fazer mais e melhor. Nunca deixem de acreditar nisso. Ainda assim, saio com sentimento de missão cumprida. Concretizei, em cada dia, a minha visão para a TAP: uma empresa mais feliz, com mais trabalhadores e mais clientes, mais satisfeitos, uma TAP mais sustentável, mais forte e a contribuir mais com e para Portugal. Saio com a consciência e com o coração completamente tranquilos". Frisa ainda "o sentido de missão e dedicação absolutamente inexcedíveis, vivenciados na vertigem destes últimos meses de pandemia".



O gestor brasileiro gradece ao Conselho de Administração "pelo seu engajamento e vontade de contribuir com a TAP". E dá dá uma "palavra especial de gratidão ao David Neeleman e ao Humberto Pedrosa, pela oportunidade de viver este desafio.

De Fernando Pinto, o gestor que foi substituir destaca "a imensa bondade", com que "o integrou na família TAP", dos colegas da Comissão Executiva diz serem "profissionais de grande valor".

Deixa também "uma palavra de apreço e encorajamento ao Ramiro, que saberá dar o seu melhor para motivar e criar as condições para que todos possam contribuir para ultrapassar este desafio e dar um novo futuro à nossa TAP".

Antonoaldo mencionada ainda os portugueses, "que tão bem me acolheram a mim e à minha família". Não refere o acionista Estado no discurso, nem tece qualquer consideração sobre os anos em que trabalhou com o governo. As relações entre Antonoaldo Neves e o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foram hostis. O governante criticou algumas vezes a gestão de Antonoaldo Neves em público, e despediu-o em direto numa conferência de imprensa.



No fim da missiva, Antonoaldo Neves partilha um poema de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, de que diz sempre ter gostado particularmente. E cita-o: “ Para ser grande, sê inteiro: Nada teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. “

Deixa ainda um conselho e mantém a porta aberta para que lhe liguem. "Nunca deixem de ser inteiros. Vou manter o meu número de telemóvel. Já sabem: podem continuar a usar, com moderação. Fico na torcida, sempre fã da TAP. Voamos juntos!", conclui.