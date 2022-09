Ações do Benfica castigadas em Bolsa após derrota

As ações do Benfica estão a ser castigadas pela derrota de ontem, terça-feira, frente ao PAOK na eliminatória para a Liga dos Campeões e, neste início de sessão bolsista, estão a cair quase 6% e negoceiam a 2,75 euros.

Os investidores estão a penalizar o clube da Luz que perdeu o jogo para a equipa grega por 2-1. O desempenho dos títulos encarnados contrasta com o comportamento geral do mercado, já que a Euronext Lisbon abriu em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, em alta depois de quatro sessões no vermelho.

Em declarações após a partida, Jorge Jesus disse que faltou “eficácia” ao clube das águias, mas considerou que o Benfica foi “melhor” do que o adversário. Porém, acrescento o treinador, “não o conseguiu demonstrar no resultado”. E sublinhou a convicção de "que, se passássemos estas duas eliminatórias, podíamos ir longe na Champions”.

Por sua vez, na sua crónica sobre o jogo, a jornalista do Expresso Lídia Paralta Gomes, é perentória: “uma parte das ambições do Benfica para a nova época morreu antes mesmo de começar. A derrota em Salónica por 2-1 deixa os encarnados fora da Liga dos Campeões, os cofres da Luz sem muitos milhões e com um projeto de um novo Benfica já coxo. Sentirá agora Jesus a pressão?”. Jorge Jesus acredita que se passasse “estas duas eliminatórias”, a sua equipa podia “ir muito longe na Champions".

Por sua vez, a sessão da Euronext Lisbon está a aproveitar a boleia das ações da Galp Energia que sobem 1,18%, da Novabase (0,59%) e da The Navigator Company (0,52%). As maiores quedas observam-se na Inapa (-12,82%) e, como já foi referido, no Benfica (-5,82%).