Um terço das empresas está a conquistar clientes que não tinha antes da pandemia

Quase um terço das empresas está a conquistar novos clientes face aos que tinha antes da pandemia. A conclusão é do estudo “Sinais Vitais”, da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), citado esta terça-feira pelo “Jornal de Negócios” e referente ao mês de agosto. “Os últimos meses, em particular na componente de bens, registam melhorias em cadeia e uma diminuição do gap face ao período homólogo”, salienta o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, ao jornal.

“Apesar da incerteza criada pelo contexto sanitário, espera-se um ano de 2021 de recuperação, o que aliás está em linha com as previsões de todas as organizações internacionais”, reforça ainda o governante.

O Programa Internacionalizar 2030 terá o “triplo objetivo de alargar e consolidar a base de empresas exportadoras, diversificar os mercados de exportação e atingir um volume de exportações correspondente a 50% do PIB até 2027”, pode ler-se no documento das Grandes Opções do Plano (GOP), já aprovado em Conselho de Ministros. A meta anterior era o ano de 2025, mas foi feita uma revisão em julho, devido aos impactos económicos da pandemia.