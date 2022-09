Foram criadas 420 imobiliárias em Portugal durante a pandemia

Nos últimos cinco meses de pandemia foram criadas mais 420 mediadoras imobiliárias em Portugal, segundo revela o último relatório mensal da consultora imobiliária Imovendo, citado pelo “Jornal de Negócios”. No total, no final do mês passado existiam 7.471 mediadoras imobiliárias em atividade em Portugal.

“Muitos profissionais têm reportado bons resultados no último trimestre e, certamente por este motivo, desde final de maio foram criadas 300 novas empresas de mediação imobiliária”, contabiliza Manuel Braga, CEO da Imovendo. Para o empresário, trata-se de “um número impressionante, uma vez que representa perto de 5% do sector e que surge em contraciclo, mas que coloca pressão acrescida sobre um sector que enfrenta um futuro incerto”.

Para Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), o aumento exponencial do sector “poderá ter a ver com as dificuldades do confinamento para quem trabalhava em empresas maiores, com a tentativa de se estabelecerem por conta própria para ver se conseguem faturar”. Além disso, “é muito fácil criar uma mediadora”, aponta.

O relatório da Imovendo regista um aumento da procura no sector da habitação desde o fim do confinamento, mas alerta que este dinamismo poderá “arrefecer” até ao final do ano, também devido ao fim do verão. Para o presidente da APEMIP, o cenário só será conhecido quando forem revelados os números sobre as transações de imóveis no segundo trimestre. “No primeiro trimestre houve uma quebra ligeira, que teve que ver com os últimos 15 dias de março. Quanto ao segundo trimestre, para já não quero dizer nada, pois não quero criar aqui nenhum alarmismo...”, disse Luís Lima ao “Negócios”.