EUA violaram leis internacionais, diz Organização Mundial do Comércio

Um painel de três peritos da Organização Mundial do Comércio (OMC) concluiu que as taxas aplicadas pelo governo americano às importações chinesas depois de 2018 violam as leis internacionais.

Depois de uma queixa apresentada pelo governo de Pequim, oos especialistas da OMC analisaram a aplicação de taxas pelo executivo de Donald Trump, que deu início a um diferendo comercial com a China com a aplicação de taxas acrescidas a um total de importações avaliado em 550 mil milhões de dólares.

Segundo o Governo chinês, a Administração Trump desrespeitou as leis internacionais ao aplicar taxas específicas para produtos provenientes da China, dando um tratamento diferenciado face às importações que têm origem noutros países.

A queixa chinesa alega ainda a violação das normas de comércio mundiais pelo facto de o governo americano ter decidido aplicar taxas e iniciar o diferendo comercial sem ter tentado sequer uma chegar a um consenso, com recurso à mediação da OMC.

A posição assumida pelos peritos da OMC pode não ir além do significado meramente político ou diplomático. O governo dos Estados Unidos tem a possibilidade de apresentar um recurso dessa decisão durante os próximos 60 dias. E se assim o fizer, a posição da OMC ficará bloqueada e, eventualmente, perderá qualquer efeito prático, como a eventual aplicação de sanções.

A lei interna dá ao presidente dos EUA o poder para avançar com a aplicação de taxas específicas para determinadas importações ou países. Esta legislação americana, que vigora de 1974, não está em consonância com as normas internacionais que guiam a OMC na resolução de conflitos comerciais entre diferentes países. Talvez pela globalização crescente, ou porque não se justificava do ponto de vista interno, essa legislação deixou de ser aplicada às importações com destino aos EUA depois da década de 1990 – até ao diferendo comercial iniciado durante o mandato presidencial de Donald Trump, que alega que os produtos chineses têm por base a violação de patentes e propriedade intelectual americana.