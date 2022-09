CTT afetaram erradamente 30 milhões de custo do banco à atividade postal, mas já corrigiram

Os CTT já corrigiram a afetação de custos entre a atividade postal e o banco postal tal como determinado pela ANACOM por decisão de 2019. "Esta correção resulta da auditoria aos resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT referente aos exercícios de 2016 e 2017", diz o regulador em comunicado.

Foi uma situação, explica o regulador, "que originou para o conjunto dos exercícios de 2016 e 2017 uma diminuição dos gastos atribuídos à atividade postal em cerca de 30 milhões de euros – dos quais cerca de 6 milhões de euros na prestação do serviço postal universal em base comparável - e a um aumento equivalente dos gastos alocados à atividade bancária".



"Em causa estava uma sobrevalorização de gastos alocados à atividade postal, por contrapartida de uma subvalorização dos gastos imputados à atividade bancária, nomeadamente, no que respeita a despesas com pessoal, depreciações e amortizações, custo de capital, rendas e alugueres, seguros, impostos e taxas, condomínio, água, eletricidade e consumíveis diversos", explica o regulador liderado por João Cadete de Matos.

A ANACOM determinou, em junho de 2019, que os "CTT procedessem a uma correta separação dos gastos afetos à atividade postal e à atividade bancária na rede comercial (estações de correio)". E os Correios têm cumprido.

A decisão de junho do ano passado "foi tomada na sequência de uma auditoria ao sistema de contabilidade analítica dos CTT, efetuada pela Grant Thornton & Associados enquanto entidade externa independente, a qual concluiu por uma inadequada repartição de gastos entre a atividade postal e a atividade bancária ao nível da rede comercial (estações de correio)".

"Os CTT procederam à reformulação dos resultados do seu sistema de contabilidade analítica, os quais foram validados pela mesma entidade que conduziu a auditoria original", lê-se no comunicado.

A situação de normalidade está reposta. "Com esta reformulação corrigiu-se a incorreta segregação de custos entre a atividade postal e a atividade bancária identificada em 2016 e 2017 e evitou-se a sua propagação ao longo do tempo. Os resultados a partir de 2018, inclusive, foram, de acordo com os CTT, já produzidos de acordo com aquela reformulação", assegura a Anacom.