Altice antecipa metas e promete levar fibra ótica a mais 500 freguesias

A Altice Portugal chegou a junho com uma cobertura total de 5,3 milhões de casas que estão em condições de solicitar acessos às redes de fibra ótica da marca Meo.

Com este número, a Altice Portugal não só antecipa a meta que tinha fixado para o final de 2020, como ainda apresenta um novo objetivo a alcançar nos próximos tempos: expandir, até ao final deste ano, a rede de fibra ótica para mais 500 freguesias, anunciou esta segunda-feira Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, em conferência de imprensa transmitida pela Web.

"É muito importante levar a fibra ótica para quase 100% do território nacional", adiantou o presidente executivo da Altice Portugal.

O responsável da Altice Portugal lembrou, durante o ciberevento, que os 5,3 milhões de casas preparadas para receber fibra ótica da Meo poderão ser entendidos como um dado especialmente relevante num território em que existem seis milhões de casas e entre 600 mil e 700 mil dessas casas se encontram sem uso.

O executivo da Altice recorda que, apesar das limitações impostas pela Covid, a operadora não parou de trabalhar com vista a alcançar os objetivos definidos, em 2015, e que já tinham em vista os 5,3 milhões de casas que hoje podem receber fibra ótica da Meo.

“Temos a perfeita noção da importância que a fibra ótica tem para o desenvolvimento do País e em particular nestes momentos de confinamento”, referiu Alexandre Fonseca, relacionando o sucesso alcançado com o confinamento registado no primeiro semestre com os investimentos que a Altice tem feito nas redes de fibra ótica dos últimos anos.

“Estamos a levar fibra ótica ao maciço central da Serra da Estrela, ao Vimioso ou à ilha de Porto Santo”, acrescentou Alexandre Fonseca, aludindo a alguns locais que serão menos atrativos do ponto de vista comercial por terem reduzidas taxas populacionais ou acessos mais dificultados.

Chegando aos 5,3 milhões de casas que já recebem ou estão em condições de receber fibra ótica, a Altice vai passar a privilegiar uma estratégia que mais do que a proatividade com vista a alcançar um determinado número de casas prontas para receber fibra ótica, deverá passar a centrar-se nos locais do País que ainda não dispõem desta tecnologia de rede.

Alexandre Fonseca admitiu mesmo poder dar esse passo na expansão da rede em articulação com o Estado. Além dos investimentos que poderão vir a ser ditados pelo Orçamento de Estado, o líder da Altice Portugal apelou à criação de uma estratégia nacional para garantir a cobertura das redes de fibra ótica nas regiões que, por questões comerciais ou técnicas, têm ficado de fora das prioridades dos operadores de telecomunicações. Repartição de custos ou apoios aos investimentos nas redes de fibra foram algumas das alternativas que foram abordadas por Alexandre Fonseca durante esta conferência de imprensa.