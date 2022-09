TAP prepara reestruturação em clima de instabilidade

Prometem-se tempos agitados na TAP, e a dezena de sindicatos ouvidos pela administração da companhia e a Boston Consulting Group (BCG) já vieram dar mostras de que a reestruturação não vai ser tarefa fácil. Foram chamados mais para falar do que para ouvir, o que lamentam. A mensagem que deixam é de que não há trabalhadores a mais e de que, a haver cortes, se faça por reformas e pré-reformas. O tema redução de salários parece estar fora do horizonte dos representantes dos trabalhadores, embora seja um caminho que tem estado a ser trilhado por outras companhias assoladas pela pandemia e que a TAP poderá prosseguir. E o Expresso sabe que há sindicatos a vaticinar que a empresa tenha de ficar com menos 15 a 20 aviões, sendo que cada aeronave precisa de sete tripulações e 14 pilotos.

