Queixas contra imobiliárias aumentam em 2020

Os predicados chamaram-lhe logo a atenção: casa pequena mas com muita luz, localizada numa das freguesias mais emblemáticas da capital, cozinha equipada e uma vista desafogada para a Ponte 25 de Abril. Valor da renda: €550, negociáveis. Filipe Simões, que procurava pela primeira vez uma casa para viver sozinho em Lisboa, tinha encontrado o anúncio através de um motor de busca e ligou para marcar uma visita. “Não me prestaram mais informações. Marcámos encontro num café do bairro e fomos a pé até à casa, mas o sítio não era o que eu esperava”, recorda ao Expresso.

Este é um tipo de queixa habitual. Trata-se de uma forma de publicidade enganosa que passa mais pela ocultação de informação do que por ‘vender uma mentira’. Uma pesquisa rápida é suficiente para perceber que o imobiliário é dos sectores mais visados pelos consumidores. Este ano, entre janeiro e agosto, a Associação para a Defesa do Consumidor (Deco) identificou 321 queixas contra diferentes agências imobiliárias. Um crescimento de 8% relativamente ao período homólogo.

