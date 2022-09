IEFP investigado por violação de privacidade e exposição de dados

A denúncia vem do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional (Stempfor). O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) poderá estar a expor indevidamente a privacidade e dados sensíveis de milhares de desempregados e técnicos de emprego que nos últimos meses têm participado nas sessões informativas coletivas obrigatórias para acesso ao subsídio de desemprego, agora realizadas por videoconferência. Para os técnicos do IEFP, está em causa a violação de direitos elementares, como o à privacidade ou imagem, e há dúvidas em relação à segurança dos dados partilhados durante as sessões. Para os desempregados, o problema é agravado: não são informados sobre os riscos, não lhes é pedida autorização para recolha ou exposição da sua imagem e dados perante um grupo de dezenas de pessoas e se não participarem arriscam perder o apoio. A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e a Provedoria de Justiça têm processos de averiguação em curso.

Quem está ou já esteve desempregado sabe como funciona: há deveres a cumprir perante o IEFP para aceder ao subsídio de desemprego. Desde logo, a obrigatoriedade de participar em sessões presenciais (individuais ou coletivas) para partilha de informação sobre procura de emprego e percurso do candidato. A não comparência reiterada e injustificada às convocatórias determina a suspensão do apoio.