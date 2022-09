Distribuição. A nova família do comércio digital cresce e ganha vocação global

Em março, com o país recolhido devido à covid-19, os telefonemas começaram a cair nos escritórios do Mercachefe. “As pessoas perguntavam se fazíamos entregas em casa, os fornecedores queriam escoar produtos. Disse não durante duas semanas”, conta Ricardo Wallis, fundador desta empresa de vendas online de produtos alimentares criada em 2016 para abastecer o canal Horeca (hotelaria e restauração) a partir de uma parceria com mercados abastecedores.

Com as pessoas confinadas em casa, os operadores tradicionais assoberbados, os dois mil clientes fechados, os fornecedores preocupados, a opção foi avançar para parcerias, reforço da oferta e garantia entregas em todo o país ao terceiro dia, reforçando um sector que ganhou gás durante a pandemia, viu novos operadores entrarem em cena e diversificou o seu perfil, como mostra o estudo Online Shopping, da Nielsen: entre o início e o final do primeiro semestre, a quota de mercado de quatro insígnias (Continente, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés) nas vendas online de bens de grande consumo desceu de 94% para 78%, enquanto os “outros” deram um salto de 6% para 22%.