Crédito à habitação. Famílias poupam quase €200 milhões em juros com a crise

A crise provocada pela pandemia de covid-19 trouxe dificuldades acrescidas para muitas famílias. O lay-off simplificado — que abrangeu perto de 900 mil trabalhadores — ou o desemprego representam menos rendimentos ao fim do mês para pagar as contas. Mas, ainda assim, a crise está a ter um reverso positivo para as muitas famílias portuguesas com créditos à habitação. O afundar das taxas Euribor significa uma poupança de perto de €200 milhões em juros entre 2020 e 2021.

Esta semana, as Euribor caíram para novos mínimos históricos nos principais prazos (ver gráfico) e podem ainda não ter batido no fundo. A taxa a três meses recuou para -0,493%, a taxa a seis meses para -0,463% e a taxa a um ano para -0,408%. São tudo valores bem mais negativos do que se esperava nos mercados financeiros no início do ano, antes da pandemia.

