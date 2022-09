Banca quer novas regras para financiar injeções no Novo Banco

Se o Governo falhar a inscrição de qualquer verba para a capitalização do Novo Banco no Orçamento do Estado e se não quiser cancelar o contrato com a Lone Star, o Fundo de Resolução (FR) precisa de ir à procura de alternativas para se financiar, já que o Novo Banco ainda lhe pode pedir mais €914 milhões para fechar a sua limpeza. Num tema que envolve o Governo, o FR e o sector financeiro, as conversas sobre outras hipóteses de financiamento do Fundo já começaram, ainda que de forma informal. Contudo, para a banca nacional continua a haver um cavalo de batalha: é preciso mudar quanto e quem paga contribui­ções ao próprio FR.

Enquanto ministro das Finanças, em 2017, Mário Centeno assinou, em nome do Estado português, um acordo-quadro com o FR para assegurar que este reunia as condições para satisfazer as suas obrigações perante o Novo Banco, que poderiam ascender a €3,89 mil milhões à luz daquele que se designou como mecanismo de capital contingente. Depois de três anos em que o FR foi chamado a colocar €3 mil milhões no Novo Banco, com o auxílio de €2,1 mil milhões dos cofres públicos, há ainda uma fatia adicional que pode ser pedida ao Fundo: €914 milhões. Com base nas contas dos primeiros seis meses, e para que os seus rácios de capital não fiquem aquém do mínimo, o Novo Banco precisaria de €176 milhões do veículo dirigido pelo vice-governador Luís Máximo dos Santos — mas as contas só se fazem no fecho do ano e as chamadas de capital têm sido sempre mais expressivas do que a estimativa do primeiro semestre. Só que a margem política para que os contribuintes venham a emprestar mais dinheiro ao FR para que este cumpra essa necessidade é limitada.