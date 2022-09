Aprovação do Plano de Recuperação valerá €1,3 mil milhões a Portugal em 2021

O Governo português pode receber um adiantamento de €1,3 mil milhões de subsídios do novo Mecanismo de Recuperação e Resiliência já em 2021. Em causa estão 10% do envelope de €13 mil milhões que Portugal obteve no Conselho Europeu de julho para financiar a agenda de reformas e investimentos a concretizar no âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021/2026. Essa foi a percentagem de pré-financiamento acordada pelos líderes europeus para embalar uma saída mais forte, digital e sustentável da crise provocada pela covid-19.

Portugal quer ser dos primeiros países europeus a ver aprovado o plano nacional que desbloqueia o acesso a estes novos subsídios europeus. O PRR será aprovado em Conselho de Ministros ainda este mês de setembro para ser submetido a Bruxelas logo a 15 de outubro.