ADSE vai ser alargada a todos os trabalhadores do Estado

Tem um caderno preto onde anota a informação importante sobre a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, cuja tutela ‘herdou’ no final do ano passado. Nessa altura, Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, fez questão de estar com um grupo de elementos do organismo e participou numa reunião do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, do qual fazem parte sindicatos da função pública e associações de beneficiários, para se por a par do novo pelouro.

Percebe-se que o dossiê, embora desafiante e cheio de pontas soltas, entusiasma a governante, ao ponto de considerar que num momento de viragem a ADSE merece uma entrevista autónoma, fora do âmbito das restantes áreas que lidera. Durante uma hora, Alexandra Leitão revelou as prioridades para o instituto público que dá proteção na saúde a mais de 1,2 milhões de beneficiários e gere acima de €678 milhões (proveitos operacionais em 2019) — quase tanto quanto vale o mercado dos seguros de saúde privados em Portugal. “Há uma lógica solidária na ADSE que gosto de acentuar”, indica.