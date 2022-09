Portugal continua a ser o país da UE com maior crescimento no mercado dos carros usados

O mercado de automóveis usados em Portugal subiu 39% em agosto, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. É o maior crescimento entre os países da União Europeia (UE), segundo dados do Observatório da Indicata, do grupo Autorola, citados esta sexta-feira pelo “Jornal de Negócios”.

Esta liderança do sector português face aos dos outros países europeus já se verifica desde o início do desconfinamento, a 4 de maio, tendo como exceção o mês de julho, em Itália e Espanha. Nestes últimos dados referentes a agosto, só estes dois países e Portugal registaram crescimentos acima dos 20%.

Tal como em julho, os segmentos que têm tido maior procura são os dos carros de luxo (crescimento de 66,28%), desportivos (61,36%) e os SUV (61,23%). Os Minis também subiram praticamente 60%. O documento refere ainda que os preços têm-se mantido estáveis, mas é expectável que subam a partir deste mês de setembro, devido ao crescimento da procura e às crescentes restrições de stocks.