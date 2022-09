Costa coloca agricultura "no centro das preocupações" e inovação no setor como prioridade

O primeiro-ministro considerou hoje, em Valada (Cartaxo), que a agricultura tem de ser colocada “no centro das preocupações” e defendeu o papel da inovação no setor, sublinhando que o digital é "tão importante como a enxada".

António Costa falava hoje numa sessão realizada no âmbito da Agroglobal, que se realiza no Mouchão do Esfola Vacas, na freguesia de Valada, concelho do Cartaxo (Santarém), destinada a apresentar a visão estratégica para a agricultura, alimentação e território, aprovada quinta-feira em Conselho de Ministros.

O chefe do executivo afirmou que a visão estratégica proposta por Costa Silva para a próxima década tem como um dos eixos principais a coesão, a agricultura e a floresta, pelo que, na tradução dessa visão em instrumentos de política, foi aprovada na quinta-feira a agenda para a inovação na agricultura, hoje apresentada pela ministra Maria do Céu Antunes.

No âmbito da visão estratégica para o país na próxima década, “a primeira prioridade foi aprovar uma agenda para a inovação na agricultura”, salientou.

Frisando que “a inovação vai ter um papel fundamental para continuar a assegurar que a alimentação contribui cada vez mais para uma melhor saúde, para assegurar uma maior coesão territorial e maior sustentabilidade ambiental”, Costa sublinhou que o digital “não é o oposto do trabalho agrícola”.

“Cada vez mais as tecnologias da informação são uma ferramenta de trabalho tão importante como a enxada para o trabalho agrícola”, declarou.