Alexandra Leitão: “Mesmo num ano atípico, foram dados passos importantes na ADSE”

A dimensão e complexidade da ADSE não é subestimada por Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, que ficou com este pelouro em dezembro de 2019, depois de vários anos em que a tutela do subsistema foi partilhada entre a Saúde e as Finanças. Saiu o ministério liderado por Marta Temido e Alexandra Leitão passou a ter a gestão estratégica da ADSE, sendo que as questões financeiras, sobretudo as que implicam maiores impactos, são concertadas com a equipa de João Leão.

