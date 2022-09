João Leão considera "extemporâneo" responder se vai inscrever alguma verba para o Novo Banco no OE2021

João Leão considera "extemporâneo" ou "prematuro" falar de eventuais novas transferências para o Novo Banco no próximo Orçamento do Estado (OE) para 2021.

Na sua primeira entrevista como ministro das Finanças na RTP, João Leão esquivou-se a responder diretamente às perguntas sobre se o governo dará luz verde a novas transferências ao Novo Banco ou se vai inscrever qualquer verba para o Novo Banco no OE 2021.

"Ainda falta um mês para a entrega do OE", disse o ministro das Finanças. "Ainda não foi sequer discutido em Conselho de Ministros" a "parte final do OE com esse tipo de opções".

João Leão acrescentou que só teve acesso à auditoria ao Novo Banco "com mais de 300 páginas" há uma semana e que está agora a ler os resultados dessa auditoria e a discutir a leitura que faz desse documento. Neste momento,"estamos concentrados nos dados da auditoria", disse.

O ministro das Finanças acrescentou que "ainda só vamos a meio do ano" e que o Novo Banco se deve concentrar "na melhor gestão e valorização dos seus ativos" e "com o maior rigor" possível. "Essa é que deve ser a grande prioridade", afirmou.

João Leão acrescentou que terá ainda de falar com o supervisor e consultar outras autoridades para fazer a avaliação da situação. "Ainda é prematuro partir já para valores".