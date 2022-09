Governo regional dos Açores vai pagar 2 milhões à Ryanair e o BE considera "inconcebível"

O Governo dos Açores anunciou na quarta-feira a celebração de dois contratos com a companhia aérea Ryanair, no valor de dois milhões de euros, para promoção da região no Reino Unido e Alemanha, ao mesmo tempo que se ficou a saber que a companhia não abandonará as rotas para a ilha Terceira. É uma espécie de moeda de troca para que a Ryanair não feche a rota Porto-Terceira, como se chegou a noticiar que iria acontecer.

A Ryanair, lembrou no parlamento regional o líder do BE nos Açores, António Lima, citado pela Lusa, apresentou uma queixa europeia contra a aprovação de apoios à TAP e vai fazer o mesmo com a SATA. Nesse sentido, defendeu: "é preciso não ter vergonha" para negociar com a empresa.

A Ryanair avançou com uma queixa no Tribunal de Justiça Europeu contra a Comissão Europeia por causa do auxílio de 1,2 mil milhões à TAP, e já adiantou ao Expresso, através do presidente executivo, Eddie Wilson, que vai também fazer uma queixa por causa do apoio de 133 milhões que será dado à SATA e já teve luz verde de Bruxelas.

"É inconcebível que um governo que representa os acionistas da SATA, que são os açorianos e as açorianas, faça negócios destes com a empresa que quer destruir a SATA e a TAP”, frisou o também líder parlamentar do Bloco.

E prosseguiu: "Seria interessante saber o que a Comissão Europeia, do alto da sua ortodoxia neoliberal, pensa deste apoio de Estado à Ryanair".

O parlamento dos Açores está reunido esta semana na última sessão plenária antes das próximas eleições no arquipélago, marcadas para 25 de outubro.

O governo regional congratulou-se com o acordo com a Ryanair. “Fruto dos trabalhos desenvolvidos com o Governo da República e com o Turismo de Portugal, foi possível manter as condições, no âmbito do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira e do cenário de pandemia, para que a Ryanair continue a operar da Terceira para o continente, seis vezes por semana, como operava antes, quatro vezes para Lisboa e duas para o Porto”, afirmou na a secretária regional com a tutela do Turismo, Marta Guerreiro, citada pela Lusa.



A governante disse ainda que estão já disponíveis os voos para marcação, a partir de janeiro, no sítio da transportadora de baixo custo, considerando que as suas ligações com aquela ilha “têm tido, de facto, um impacto importante no desenvolvimento económico”.