Covid-19. 80% das empresas descartam corte nos salários, mas não espere aumentos neste ou no próximo ano

Despedir e reduzir os custos com salários é, em regra, a opção de muitas empresas em situações de crise, como a que a pandemia da covid-19 trouxe às economias mundiais. Mas apesar do aumento progressivo do desemprego que os principais indicadores nacionais vêm sinalizando ao longo dos últimos meses, 53% das empresas nacionais não tem planos para reduzir o número de trabalhadores nos próximos meses - 36% que ponderam até contratar - e 80% descartam também a redução de salários. São boas notícias as sobressaem do relatório Total Compensation Portugal 2020, realizado pela consultora Mercer e divulgado esta quinta-feira. Mas também sinais de alerta: o número de empresas que pondera congelar salários passou de 3% em 2019 para 17% em 2020.

