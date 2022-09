Bruxelas antecipa que os Estados-membros percam 164 mil milhões de receitas de IVA

A União Europeia (UE) deverá perder 164 mil milhões de euros em receitas do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que não serão cobradas, num aumento expressivo face aos últimos números contabilizados pela Comissão Europeia. A culpa, diz Bruxelas, é da pandemia da doença covid-19.

Segundo o relatório que dá conta do desvio do IVA, conhecido por VAT (acrónimo inglês do imposto ) Gap – traduz a diferença entre o valor estimado para a receita e o valor que efetivamente é cobrado pela administração fiscal –, publicado esta quinta-feira pelo executivo comunitário, os Estados-membros perderam 140 mil milhões de euros de receitas de IVA em 2018. No caso de Portugal este montante atingiu, nesse ano, quase 1,9 mil milhões de euros, o que representa um desvio do IVA de 9,6%.

“Apesar de permanecer em níveis extremamente altos, o VAT Gap melhorou marginalmente nos anos mais recentes. Porém, afigura-se uma viragem nesta tendência em 2020, estimando-se a perda potencial de IVA em 164 mil milhões de euros devido aos efeitos da pandemia de coronavírus na economia”, indica a Comissão.

Esta previsão tem subjacente a antecipação de uma queda significativa do produto interno bruto no espaço comunitário. Bruxelas lembra que a recessão provocada pela covid-19 deverá ter um impacto importante nas economias da UE, o que leva a perspetivar uma subida no VAT Gap este ano. “Se a economia da UE contrair 7,4% e o défice global das administrações públicas saltar para os níveis inscritos nas previsões da Primavera da Comissão Europeia, o Gap pode aumentar 4,1 pontos percentuais, face a 2019, atingindo os 13,7%”.

Além disso, o relatório da Comissão frisa ainda que o regresso aos níveis de Gap observados em 2018 “vai demorar tempo e requerer uma ação significativa por parte das autoridades fiscais”. Porém, dada a incerteza do momento atual não é ainda possível calcular o comportamento do IVA para depois de 2020.

Os valores apurados para 2018 e as previsões para o ano atual “reforçam, uma vez mais, a necessidade de uma reforma abrangente das regras comunitárias do IVA com o objetivo de se acabar com a fraude no imposto, bem como o aumento da colaboração entre Estados-membros para a promoção da coleta enquanto, ao mesmo tempo, devem ser protegidos os interesses dos negócios legítimos”, frisa Bruxelas.

A quantificação do desvio do IVA permite avaliar a efetividade das medidas que cada Estado-membro adota para garantir que os imposto são cobrados, já que dá conta da receita perdida devido à fraude, fuga fiscal, bancarrotas, insolvências e até por causa de erros de cálculo. “Apurar o nível do Gap do IVA pode ajudar a adotar estratégias melhor orientadas e a monitorizar o seu sucesso”, refere a Comissão.

Combate à fuga no IVA deve ganhar um novo fôlego

Para o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, os dados agora divulgados “mostram que tem havido progressos graduais para acabar com as hipóteses de fraude e de evasão no IVA, mas revelam também que é necessário muito trabalho”. “A pandemia do coronavírus mudou de forma drástica as perspetivas para a economia da UE e deverá resultar, também, numa enorme perda de receitas de IVA. Mais do que nunca, os Estados-membros não podem permitir estas perdas. É por isso que precisamos de fazer frente à fraude no IVA com uma determinação renovada, enquanto ao mesmo tempo são simplificados os procedimentos e aumenta a colaboração transfronteiriça”, sublinha o responsável europeu.

Em 2018, os países com maior desvio do IVA foram a Roménia (33,8% numa liderança já observada em 2017), seguida da Grécia (30,1%) e da Lituânia (25,9%), enquanto os que tiveram menores diferenciais foram a Suécia (0,7%), Croácia (3,5%), e Finlândia (3,6%).

Já em termos absolutos, as maiores perdas de IVA ocorreram em Itália (35,4 mil milhões de euros), no Reino Unido (23,5 mil milhões de euros) e na Alemanha (22 mil milhões de euros).