Portugal emite 1,2 mil milhões de euros de dívida e paga juros mais baixos

Portugal emitiu esta quarta-feira 1211 milhões de euros em obrigações do tesouro, a 10 anos e a 25 anos, pagando juros mais baixos do que no anterior leilão comparável.

A emissão realizada pelo IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, terminou "com sucesso", afirma Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, destacando que "o risco de Portugal tem estado estável nos últimos meses, o que se reflete nas taxas que estamos a pagar nos leilões de mais longo prazo".

No leilão a 10 anos (vencimento em outubro de 2030), Portugal colocou 964 milhões de euros, pagando uma taxa de juro de 0,329%. A procura foi de 2,19 vezes a oferta.

No último leilão comparável, realizando em agosto, a taxa de juro paga por Portugal aos investidores tinha sido mais elevada, nos 0,336%.

Já no leilão a 25 anos (vencimento em fevereiro de 2045), Portugal colocou 247 milhões de euros, com a taxa de juro a fixar-se nos 1,045%. A procura foi de 3,41 vezes a oferta. Este foi o primeiro leilão do ano para esta maturidade.

Também Filipe Garcia, economista da IMF - Informação de Mercados Financeiros, considera que "foi um leilão que correu bem, num contexto de perceção de apoio institucional e financeiro por parte da UE". E destaca que "a procura por ativos de taxa fixa continua forte e as perspetivas apontam para o continuar da política monetária expansionista por parte do BCE, de quem se espera orientações na reunião de amanhã". Neste contexto, "os dados sobre a evolução da economia em 2020 não afetaram o leilão".

Filipe Silva aponta no mesmo sentido. "O sucesso das emissões, bem como a estabilidade do risco da dívida soberana portuguesa, estão diretamente ligadas com os apoios que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer para evitar uma severa recessão na Europa, derivada do impacto que a covid-19 está a ter nas diferentes economias", frisa Filipe Silva.

O especialista do Banco Carregosa considera que "será preciso esperar mais alguns meses para perceber se as medidas que cada governo está a adotar para estimular a economia serão suficientes para preservar e conseguir criar emprego".

Contudo, "face à massiva injeção de liquidez nos mercados, tem sido possível a Portugal conseguir renovar as suas linhas de financiamento com taxas muito baixas e para prazos mais curtos negativas, o que tem um efeito muito positivo na pressão que o custo do serviço da dívida tem nas contas públicas", remata Filipe Silva.