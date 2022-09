Exportações ainda caem em julho, mas sem combustíveis quase regressam ao nível de 2019

As exportações portuguesas de bens ainda ficaram no vermelho em julho, com uma queda de 7,3% em termos nominais face ao mesmo mês do ano passado. Contudo, o impacto da pandemia de covid-19 tem vindo a esbater-se, com este recuo das exportações, em termos homólogos, a ser cada vez menos pronunciado, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados esta quarta-feira.

Basta notar que a queda foi de 41,3% em abril, 38,7% em maio, 9,8% em junho, e, agora, 7,3% em julho.

Mais ainda, excluindo os combustíveis e lubrificantes, a queda na exportações em julho foi de apenas 4,1%, o que significa que ficou já muito perto do patamar registado em julho de 2019.

Ainda assim, o INE constata que "a maioria das categorias de produtos apresentou decréscimos, destacando-se nas exportações os combustíveis e lubrificantes (-59,5%) e os fornecimentos industriais (-10,0%)".

Quanto às importações de bens, sofreram uma queda mais acentuada do que as exportações, com um recuo de 21,2% em julho, em termos homólogos nominais.

Mas, também aqui, as contrações têm vindo a esbater-se, ainda que de forma mais ligeira. Depois de um recuo de 39,5% em abril e de 39,7% em maio, a queda foi de 22,6% em junho e de 21,2% em julho.

O INE indica que a maioria das categorias de produtos registou ainda decréscimos nas importações em julho, com destaque para o material de transporte (-37,5%) e os combustíveis e lubrificantes (53%).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as importações de bens diminuíram 17% em julho, em termos nominais, face ao mesmo mês do ano passado.

Fruto de uma queda mais pronunciada das importações do que das exportações, o défice da balança comercial de bens diminuiu 1 147 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, ficando nos 716 milhões de euros em julho de 2020.

"Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 443 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice em 881 milhões de euros em relação a julho de 2019", aponta o INE.