É idóneo para ser gestor no sector financeiro? A partir de hoje, há regras mais apertadas para várias entidades

Qual é a reputação? Tem histórico criminal ou contraordenacional? Como se comportou com o seu próprio património? Estas são algumas das questões que os gestores de várias entidades vão ter de responder a partir desta quarta-feira, 9 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que decidiu harmonizar a forma como exerce este tipo de supervisão e como avalia, sobretudo, a idoneidade dos gestores e dos detentores de participações qualificadas.

Empresas que gerem fundos de investimento, gestoras de fundos de capital de risco, sociedades de titularização de créditos, gestoras de plataformas de financiamento colaborativo (crowdfunding) e auditores são aqueles que vão ter de respeitar as novas “orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas”, que entram hoje em vigor.

Em nota de imprensa, a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias esclarece que as orientações “desenvolvem, harmonizam e clarificam critérios e procedimentos de avaliação de adequação”. No fundo, havia já regras, mas não eram iguais para todos os visados. Além da idoneidade a membros dos conselhos de administração e dos órgãos de fiscalização, também os detentores de participações qualificadas são avaliados.

À análise à idoneidade juntam-se ainda casos em que a CMVM tem poderes também para verificar a experiência, a disponibilidade e a independência dos supervisionados.

“Os procedimentos de avaliação abrangidos pelas presentes orientações terminam com a emissão de um juízo — positivo ou negativo — sobre a adequação do avaliado, fundado em circunstâncias objetivas, autónomo e não vinculado a decisões anteriores”, explicam as orientações, publicadas pela CMVM.

Estas novas regras foram colocadas em março em consulta pública, à qual responderam seis entidades, sobretudo associações do sector e o Banco de Portugal. Aliás, a idoneidade é já alvo de atenção nas análises de supervisão da autoridade bancária e também da ASF, o terceiro supervisor financeiro do país.

No futuro, a CMVM assume que pretende alargar estas mesmas regras a outros sectores, sobre os quais já exerce supervisão prudencial, mas em que a malha legal não permite, para já, este tipo de atuação. Nesse campo estão, por exemplo, os peritos avaliadores de imóveis.