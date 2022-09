CTT fazem parceria com o BNP Paribas para as PME

Com esta parceria com o BNP Paribas e este serviço novo, o Banco CTT sublinha que "dá o primeiro passo na construção do segmento de negócios e empresas apoiando a atividade das PME e microempresas".

A parceria visa, explicam os CTT, garantir uma oferta de serviços na área do factoring, englobando três dimensões: "um serviço de gestão especializada de cobranças a clientes, o acesso a financiamento de curto prazo, através da antecipação de faturas e a cobertura de risco de crédito, por eventual incumprimento dos clientes (devedores)".

"A entrada neste segmento marca uma nova etapa na trajetória de crescimento da atividade de retalho do Banco CTT, que conta já com cerca de 500 mil clientes no segmento de particulares e 212 pontos de venda, apostando agora na diversificação da sua atividade com um posicionamento que vai ao encontro das necessidades das pequenas empresas, que representam a esmagadora maioria do tecido empresarial nacional", explica banco liderado por João Pereira Coutinho, em comunicado.

Para a implementação desta oferta, o Banco CTT celebrou um acordo de parceria com a BNP Paribas Factor (empresa do grupo BNP Paribas), "uma instituição de referência no mercado de factoring, doméstico e internacional", classificam os CTT.



O Banco CTT adianta que efetuará a prospeção, promoção e comercialização de produtos de factoring junto do mercado empresarial através da sua estrutura comercial, com uma unidade de negócio especializada.

Isto “permitirá a entrada progressiva do Banco CTT num novo segmento de alto-valor, para o qual se pretende desenvolver uma proposta de valor própria e apostar numa expansão mais acelerada da atividade”, afirma João Mello Franco, administrador do Banco CTT.