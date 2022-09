BCP desiste de processo na justiça europeia contra injeções no Novo Banco

O Banco Comercial Português (BCP) desistiu do processo que tinha a correr na justiça europeia contra o modelo que permite as injeções do Fundo de Resolução no Novo Banco. O anúncio é feito um dia antes da audiência que estava marcada para a discussão da ação judicial. O banco sob o comando de Miguel Maya justifica a posição com a covid-19 e os riscos que uma decisão favorável ao BCP teria sobre o Novo Banco e a estabilidade financeira.

"O Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) informa que decidiu não dar continuidade ao processo junto do Tribunal Geral da União Europeia tendo em vista a anulação parcial da decisão da Comissão Europeia relativa à aprovação por esta do Mecanismo de Capitalização Contingente (“MCC”) do Novo Banco", anunciou a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A decisão foi tomada na semana em que foi revelada a auditoria especial ao Novo Banco e em que a Procuradoria-Geral da República veio tirar pressão sobre o banco dizendo que não vê razões para considerar que as vendas de imóveis da instituição financeira estejam a ser concretizadas ao desbarato. E é tomada exatamente um dia antes da audiência que estava marcada para o caso, como foi noticiado no mês passado pelo Jornal de Negócios.

Em causa está o processo em que o banco desafiou em 2018 o mecanismo de capital contingente do Novo Banco, no qual o Fundo de Resolução (veículo que recebe contribuições da banca para cobrir perdas no sector, mas que tem sobrevivido com empréstimos estatais) assumia o risco de colocar 3,89 mil milhões de euros adicionais no Novo Banco (dos quais já foram injetados 3 mil milhões). O processo colocado no Tribunal Geral da União Europeia permitia anular a decisão da Comissão Europeia que tinha aprovado este mecanismo.

Duas justificações

A justificação dada pelo BCP para esta nova posição, agora anunciada, prende-se com o facto de considerar que o processo poderá pôr em causa a estabilidade do sector financeiro nacional devido aos impactos da covid-19.

“O reconhecimento de que a preservação da estabilidade do sistema financeiro nacional se reveste de crucial importância, especialmente reforçada no atual momento de pandemia, havendo o risco de tal estabilidade vir a ser afetada por uma decisão das instâncias europeias que indiretamente pudesse pôr em causa o processo de venda do Novo Banco, diferentemente da posição sustentada pelo BCP, que, desde sempre, apenas questionou o mecanismo de capital contingente”, indica o banco.

Ou seja, a decisão judicial favorável ao BCP poderia já trazer risco para a estabilidade, mas a pandemia veio trazer um peso acrescido que a entidade não quer correr.

Há uma outra explicação: o atual ambiente político e mediático que dá uma maior margem para perceber que o modelo de financiamento do Fundo de Resolução não é adequado, na ótica do BCP.

“Existindo hoje uma maior evidência e consciencialização pública de que o atual modelo de compensação de perdas do Novo Banco, através do mecanismo de capital contingente suportado pelo Fundo de Resolução Nacional, coloca os bancos portugueses - desde logo os que mais apoiam a retoma da economia - numa posição desvantajosa e insustentável face às instituições financeiras que, não estando sedeadas em Portugal, aqui comercializam produtos e serviços financeiros, o BCP mantém a legítima expectativa de que venha a ser encontrado um modelo de financiamento do Fundo de Resolução Nacional que, sem penalizar os contribuintes portugueses, salvaguarde a equidade concorrencial e a competitividade das diversas instituições financeiras a atuar no mercado português”, concretiza o BCP.

Miguel Maya, que lidera o banco, tem sido um dos principais opositores do financiamento do Fundo de Resolução, já que, a par da Caixa Geral de Depósitos, o BCP é um dos seus maiores contribuintes. Considera injusto que pague o mesmo que sucursais de bancos estrangeiros ou de outros grupos financeiros que operam em Portugal, mas não têm sede no país.

A dívida do Fundo perante o Estado, que continua a aumentar por conta das injeções anuais de dinheiro no Novo Banco, tem de ser saldada até 2046.

(Notícia atualizada às 18.38 com mais informações)